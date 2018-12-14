На полицейского из Нальчика завели уголовное дело за многочасовое избиение подозреваемого

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении полицейского, обвиняемого 12-часовом избиении подозреваемого. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудник полиции обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, оперативника управления МВД по Кабардино-Балкарии пытаясь добиться от мужчины признания в преступлении. В мае 2012 года сотрудник полиции получил информацию, что житель Урванского района республики может быть причастен к совершению разбойного нападения. Он договорился с ним о встрече и привез в отдел полиции, в здание которого завел его через внутренний двор, минуя контрольно-пропускной пункт.

По данным следствия, в кабинете оперуполномоченный начал требовать от мужчины признательных показаний.

«На возражение потерпевшего о необоснованности предъявленного подозрения, обвиняемый нанес ему удар кулаком в живот. Далее, оперуполномоченный, действуя по предварительному сговору с четырьмя лицами, предварительно одевшими камуфлированную одежду и маски с целью исключить возможность их опознания потерпевшим, связали липкой лентой его верхние и нижние конечности, надели ему на голову полимерный пакет», — говорится в сообщении ведомства.

Избиение продолжалось 12 часов и сопровождалось требованиям признаться в совершении преступления.