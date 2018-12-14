Верховный суд Татарстана отказался признать виновной активистку за участие в несогласованной акции 9 сентября

Верховный суд (ВС) Татарстана прекратил административное дело в отношении участницы акции против повышения пенсионного возраста Марины Шоетовой. ВС посчитал, что участие в несогласованном мероприятии не влечет за собой наказание. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, с которым ознакомился портал «Idel.Реалии».

ВС пришел к выводу, что позиция нижестоящего Вахитовского районного суда Казани, который назначил активистке штраф по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, является ошибочной, поскольку основана на неправильном толковании норм действующего законодательства.

Согласно ст. 6 ФЗ «О собраниях», участник публичного мероприятия должен соблюдать общественный порядок, требования безопасности, не должен скрывать свое лицо, иметь при себе оружие и боеприпасы, а также быть в состоянии алкогольного опьянения.

Судья Рамиль Маликов отметил, что несоблюдение этих правил подпадают под ч. 5 ст. 20.2 КоАП и образуют состав административного правонарушения.

«Вместе с тем, ни протокол об административном правонарушении, ни постановление судьи нижестоящей инстанции не содержат указания и доказательств того, что Шоетовой были допущены нарушения требований ФЗ “О собраниях”», — говорится в решении ВС.

Маликов добавил, что постановление о признании лица виновным должно основываться на «конкретных, реальных, достоверных и допустимых фактических данных, добытых с соблюдением требований закона и надлежащим образом процессуально закрепленных».

9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали в общей сложности более 1000 человек. Протесты были связаны с решением российских властей повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет и для мужчин — до 65.