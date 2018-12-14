В Москве арестовали активистку Дарью Полюдову после одиночного пикета с требованием соблюдать Конституцию

Тверской районный суд Москвы на десять суток арестовал активистку Дарью Полюдову, задержанную во время серии одиночных пикетов «Марш против власти». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Активистку признали виновной в повторном нарушении правил проведения мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В знак протеста против решения суда и «незаконного задержания» Полюдова объявила голодовку.

Участников серии одиночных пикетов «Марш против власти» Дарью Полюдову, Кирилла Котова и Антона Антонова задержали 12 декабря в центре Москвы. Активисты вышли с плакатами на Пушкинскую площадь и требовали соблюдение властями Конституции.

На Антонова составили протокол о нарушении правил проведения мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и отпустили из отдела полиции. Котову вменили повторное нарушение правил публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2) КоАП и отпустили с требованием явиться 24 декабря в ОМВД Тверское.

Напомним, в октябре 2017 года краснодарская активистка Дарья Полюдова вышла на свободу после почти двух лет в колонии-поселении по делу о призывах к сепаратизму и экстремизму.

Уголовное дело против Полюдовой было возбуждено в августе 2014 года, после того, как она организовала «Марш за федерализацию Кубани». Поводом для уголовного преследования стали также выступления Полюдовой против войны с Украиной, в частности, опубликованное в соцсетях обращение к Украине и международному сообществу от лица этнических украинцев о гонениях на Кубани.