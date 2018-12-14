Суд заочно арестовал бывшего менеджера группы «Сумма»

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего директора группы «Сумма» Дениса Клопнева по обвинению в организации нападения на дагестанского самбиста Шамиля Курамагомедова. Об этом сообщает Интерфакс.

«Избрать в отношении Клопнева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, который будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России», – говорится в решении суда.

В отношении Клопнева заведено дело по статье 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчина объявлен в международный розыск.

По версии следствия, семь бойцов клуба Eagles MMA напали на самбиста Курамагомедова в июне 2017 года. Мужчины попытались его убить, но им помешали прохожие. В суде следователи заявили, что мотивом для покушения стал отказ спортсмена участвовать в захвате порта в Махачкале.

Следствие считает, что Клопнев стал организатором неудавшегося убийства спортсмена. Сам Клопнев отрицает причастность к нападению на Курамагомедова.

По этому делу ранее были арестованы пять человек. Еще трое предполагаемых сотрудников службы безопасности «Суммы» объявлены в международный розыск и арестованы заочно.