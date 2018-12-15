Трамп назначил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп назначил директора административно-бюджетного управления администрации Мика Малвейни исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома. Об этом Трам написал в своем твиттере.

«Мик проделал выдающуюся работу на должности директора, с нетерпением жду совместной работы с ним в новом качестве, так как мы продолжаем делать Америку снова великой!»,— написал Трамп

На этом посту Малвейни сменит генерала Джона Келли, который доработает до конца года.

Ранее СМИ писали, что Трамп планирует назначить главой аппарата Белого дома своего зятя Джареда Кушнера.

8 декабря Трамп заявил, что глава аппарата Белого Дома Джон Келли покинет свой пост.

Генерал в отставке Джон Келли был назначен на пост главы аппарата Трампа в июле 2017 года. До этого он в течение приблизительно полугода занимал пост министра внутренней безопасности США, а в 2012-2016 годах руководил Южным командованием страны.

Причины ухода Келли с поста не уточняются, однако Reuters отмечает, что в последние месяцы между ним и Трампом были конфликты.