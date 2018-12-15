В Москве изменились правила и стоимость парковки

В Москве с 15 декабря начали действовать новые тарифы платной парковки. Теперь на самых загруженных улицах стоимость парковки подорожает до 380 рублей и станет платной по воскресеньям, а время бесплатной остановки на территории всего города сократится с 15 до 5 минут.

Подобные меры коснутся районов возле Москва-Сити, Тверской улицы, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровки, Неглинной и Романова переулка. В нерабочее время (т.е. до 8 утра и после 21 часа) будет действовать тариф в 200 рублей. Номера таких зон начинаются с цифр 03 (окрашены в зеленый цвет).

Цены вырастут и внутри Бульварного кольца: парковка на самых загруженных улицах подорожала с 80 до 200 рублей в час днем и 80 рублей ночью (ранее автомобилисты платили 80 рублей в час вне зависимости от времени суток). На менее оживленных улицах между Бульварным кольцом и Садовым стоимость парковки подорожала на 20 рублей днем – до 80 рублей в час. До изменений автомобилисты платили 60 рублей в час вне зависимости от времени суток.

За пределами Садового кольца (за исключением зоны «Москва-Сити») расценки не меняются.

Подорожает и месячный абонемент на парковку в пределах Третьего транспортного кольца, теперь он будет стоить 37 тысяч рублей. На территории от внешней стороны Бульварного кольца до ТТК цена на месячный абонемент увеличится до 30,3 тысячи.

Об изменени тарифов мэрия Москвы объявила в начале декабря. При этом во время новогодних каникул с 31 декабря по 8 января парковка в Москве будет бесплатной. В «Московском паркинге» отметили, что оствить автомобиль без оплаты можно будет в том числе на тех улицах, где с 15 декабря вступят в силу изменения в правилах платной парковки.