УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков в матчах еврокубков

Контрольно-дисциплинарная комиссия союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовала московский «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков в матчах Лиги европы. Об этом сообщает Интерфакс.

В матче против австрийского «Рапида» «Спартак» наказали за блокировку фанатами лестничных пробегов и забег болельщика на поле, а в против шотландского «Рейнджерс» – за то, что фанаты бросали предметы на поле, использовали пиротехнику, блокировали лестничные проходы.

Клуб также наказан за несвоевременное начало домашнего матча с «Рейнджерс».

УЕФА оштрафовал еще один российский клуб: ЦСКА обязали выплатить 13 тысяч евро за бросание фанатами на поле посторонних предметов в домашней игре с чешской «Викторией» в Лиге чемпионов, а также за появление болельщиков на газоне.

Напомним, что оба московских клуба вылетели из еврокубков. «Спартак» в последнем туре потерпел поражение от «Вильярреала» и, оставшись на четвертом месте в группе, закончил выступление в Лиге Европы. Футболисты московского ЦСКА в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов обыграли мадридский «Реал», но победа чешской «Виктории» в паралельном матче не позволила армейцам занять третье место в группе.

Из российских команд только «Зенит» и «Краснодар» продолжат выступление в еврокубках: они вышли в плей-офф Лиги Европы УЕФА.