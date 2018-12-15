Суд признал законным отказ возбудить уголовное дело об исчезновении 27 жителей Чечни

Ессентукский городской суд признал законным отказ Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за исчезновения 27 жителей Чечни, которые, как писала «Новая газета», стали жертвами внесудебных расправ на основании подозрения в гомосексуальной ориентации. Об этом рассказал адвокат Петр Заикин.

Он уточнил, что по мнению судьи проверка была проведена в полном объеме, были учтены и проверены все возможные версии.

«С этим решением очень сложно согласиться хотя бы потому, что имеется масса противоречий, которые не были устранены. Например, в ходе осмотра места происшествия зафиксированы некие обстоятельства, которые противоречат сведениям, полученным при допросе понятых. Складывается впечатление, что либо понятые не присутствовали при осмотре места происшествия, либо не все детали были зафиксированы надлежащим образом», – пояснил адвокат.

Он добавил, что будет подаваться апеляционная жалоба на постановление суда.

Как уточнили в правозащитном центре «Мемориал», жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела рассматривалась в интересах жителей, сообщавших об исчезновении родственников после задержания полицией, а также в интересах сотрудников «Новой газеты» и убитых людей.

Напомним, что «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Затем «Новая» сообщила о том, что в январе 2017 года в Грозном могли быть убиты по меньшей мере 27 человек, задержанных в ходе рейдов после декабрьских нападений на полицейских.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».

«Новая» также рассказала историю Максима Лапунова — первого открыто назвавшего свои имя и фамилию заявителя по делу о преследовании геев в Чечне. Лапунов подал заявление в Следственный комитет о пытках в одной из так называемых «секретных тюрем» для геев на территории Чечни.