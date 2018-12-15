Минобороны: Пентагон трое суток игнорирует предложения Шойгу обсудить ДРСМД

Пентагон игнорирует предложения министра обороны России Сергея Шойгу обсудить проблему соблюдения договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

«По прошествии трех суток даже формальной реакции на данные предложения Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», – сказал он.

Еще одна нота, направленная Шойгу, посвящена нарастанию курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории Сирии, добавили в Минобороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о РСМД, поскольку российская сторона «нарушала его в течение многих лет». При этом сенаторы-демократы выступили против выхода США из соглашения. Они заявили, что это станет «политическим и геостратегическим подарком для России», который позволит ей расширить производство и развертывание ракет.

В Министерстве иностранных дел России заявили о принятии ответных мер, если США предпримут такой шаг. Замглавы ведомства Сергей Рябков сообщал, что Россия внесет в ООН проект резолюции за сохранение договора.

Напомним, что договор о РСМД был подписан США и СССР 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Согласно документу, обе страны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.