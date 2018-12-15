В Киеве на Объединительном соборе будет избран глава независимой от РПЦ церкви

В Киеве начался Объединительный поместный собор, на котором будет избран глава новой автокефальной православной церкви, то есть, независимой от РПЦ, и утвержден ее устав.

Заседание собора, которое должно было начаться в 10.00 по киевскому времени, задерживается более, чем на час по неизвестной причине. Заседание пройдет в закрытом режиме – пресса не допущена.

В центре Киева предприняты очень серьезные меры охраны безопасности и правопорядка. Накануне СБУ предупреждала о том, что не исключает провокации со стороны сил, которые стремятся любыми способами помешать созданию автокефальной украинской церкви.

На Софийскую площадь, рядом с храмом Святой Софии, где собралось духовенство, пришла масса верующих практически из всех областей Украины. Счет присутствующих идет на тысячи.

Есть данные, что большинство приехало в столицу организованно, автобусами. Многие люди держат иконы и государственные флаги. Говорят о том, что молятся за украинскую автокефалию, поскольку в первую очередь это важнейший духовный вопрос, а во вторую – вопрос безопасности страны. Надеются, что после того, как изберут главу автокефальной украинской православной церкви, Вселенский патриархат вручит ему томос – указ относительно этого исторического этапа церковного устройства.

Здесь же, на площади, установлен большой экран, на котором будут транслировать молебен при открытии знаменательного мероприятия, затем - выступление президента Петра Порошенко, а также выступление представителя Вселенского патриархата из Константинополя.

В Объединительном соборе примут участие 192 делегата, которые в два тура должны избрать главу украинской православной церкви. Известно, что патриарх УПЦ (КП) Филарет не предлагает свою кандидатуру на пост. Из проекта Устава известно, что новую церковь возглавит предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх. Константинополь предлагает назвать новую церковь Православной церковью в Украине.

Русская православная церковь (РПЦ) выступает против предоставления УПЦ автокефалии. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, так как Констатинопольский патриархат лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему (отлучение от церкви) с глав двух неканонических церквей в Киеве.

Реабилитированные священнослужители заявили о намерении создать на Украине единую поместную церковь, которой будет предоставлена автокефалия. РПЦ после этого признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.