СМИ сообщили об отмене ограничений для российской делегации на экономическом форуме в Давосе

Официальная делегация из России поедет на всемирный экономический форум в Давосе, так как организаторы форума решили снять ограничения, наложенные на попавших в санкционные списки США российских бизнесменов. Об этом сообщают РБК и The Bell со ссылкой на источник в правительстве России.

«В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума. Уровень делегации и ее состав будет определен позднее», — рассказал собеседник РБК.

Ранее премьер-министр России Димитрий Медведев заявил, что если решение об отказе в участии некоторым российским бизнесменам не будет пересмотрено, официальной российской делегации в Давосе не будет вообще.

6 ноября Financial Times со ссылкой на два источника сообщила, что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину сказали, что их приезд на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе будет нежелательным. При этом, по словам собеседников газеты, у организаторов нет законных оснований запретить бизнесменам приезжать на форум.

В ответ пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что организаторы ВЭФ «рубят свои основы» тем, что решили не приглашать бизнесменов. «Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря форуму, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам», — заключил пресс-секретарь.

В последние годы Россию на форуме представляла делегация во главе с кем-то из вице-премьеров, группа министров, а также руководителей госбанков и госкомпаний. В 2017 году основным представителем был занимавший на тот момент должность вице-премьера Аркадий Дворкович. Медведев последний раз приезжал на ВЭФ в 2013 году, а Владимир Путин, занимавший тогда должность премьера, в 2011 году.