IBU решил не отстранять российских биатлонистов от соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) решил не отстранять российских спортсменов, которых австрийские власти обвинили в нарушении антидопинговых правил в феврале 2017 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу IBU.

«Совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо того, что было опубликовано», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 декабря в расположение сборной России по биатлону в Австрии пришли офицеры полиции, которые предъявили спортсменам обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.

В списке фигурируют имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, а также тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова и Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина и Дмитрия Топычканова. Как утверждает Логинов, их обвиняют в «махинациях с переливанием крови на основе показаний 100 человек и лично Родченкова (прим. — экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова)». Читайте также Следы на снегу. Биатлонный сезон только стартовал, а российская лыжно-стреляющая сборная уже в роли догоняющей

13 декабря в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону, который продлится до 16 декабря включительно.

На чемпионате мира 2017 года россияне Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин завоевали золото в эстафете 4 по 7,5 км. Шипулин в команде с Ольгой Подчуфаровой, Татьяной Акимовой и Логиновым также стал бронзовым призером в смешанной эстафете.