Мосгорсуд обязал больницу выплатить компенсацию родственникам умершей пациентки за отказ пустить их в реанимацию

Мосгорсуд присудил компенсацию родственникам, которых не пустили к умирающей в реанимации Надежде Подоплеловой. Об этом сообщает «Коммерсант».

Мосгорсуд рассматривал апелляцию на решение Измайловского районного суда, который в августе 2018 года не удовлетворил иск родственников Подоплеловой. Теперь городская клиническая больница имени Плетнева должна выплатить по 30 тысяч рублей в качестве компенсации дочерям умершей пациентки и ее мужу.

«Исходом дела наша семья удовлетворена, и как юрист я рада, что суд оказался в состоянии сделать шаг в сторону решения системной проблемы. Надеюсь, это позволит другим родственникам избежать той ситуации, в которую в 2017 году попали мы», – рассказала дочь Подоплеловой Ольга, которая представляла в суде интересы семьи.