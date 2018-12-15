Мосгорсуд обязал больницу выплатить компенсацию родственникам умершей пациентки за отказ пустить их в реанимацию
Мосгорсуд присудил компенсацию родственникам, которых не пустили к умирающей в реанимации Надежде Подоплеловой. Об этом сообщает «Коммерсант».
Мосгорсуд рассматривал апелляцию на решение Измайловского районного суда, который в августе 2018 года не удовлетворил иск родственников Подоплеловой. Теперь городская клиническая больница имени Плетнева должна выплатить по 30 тысяч рублей в качестве компенсации дочерям умершей пациентки и ее мужу.
«Исходом дела наша семья удовлетворена, и как юрист я рада, что суд оказался в состоянии сделать шаг в сторону решения системной проблемы. Надеюсь, это позволит другим родственникам избежать той ситуации, в которую в 2017 году попали мы», – рассказала дочь Подоплеловой Ольга, которая представляла в суде интересы семьи.
11 мая 2017 года завотделением больницы и дежурный врач сообщили родственникам об ухудшающемся состоянии здоровья Подоплеловой, но дважды отказались пустить их к пациентке, что нарушает рекомендацию Минздрава. На следующий день пациентка скончалась.
После произошедшего Ольга Подоплелова обратилась за разъяснением к руководству медучреждения. Ей ответили, что «отказ в посещении пациентки Надежды Подоплеловой ее родственниками в отделении анестезиологии и реанимации не обоснован и противоречит законодательству». С этим ответом родственники пациентки обратились в суд.