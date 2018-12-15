В Париже и его пригородах задержали более 80 человек из-за акций протеста

В Парижском регионе (Иль-де-Франс) полиция задержала 87 человек из-за протестов членов движения «Желтых жилетов», 46 человек поместили под стражу, передает France Info со ссылкой на полицию.

Le Figaro сообщает о 85 задержанных в Париже и отмечает, что 8 декабря, когда тоже проходили протесты, приблизительно в то же время были задержаны 500 человек.

Сегодня по всей Франции продолжаются протесты движения «Желтых жилетов». В связи с ними были мобилизованы 69 тысяч правоохранителей.

France Info сообщает, что в Париже на акцию протеста вышли как минимум тысяча человек, Le Figaro отмечает, что по всей Франции в выступлениях участвуют около 20 тысяч человек.

Напомним, протесты «Желтых жилетов», спровоцированные ростом цен на топливо, начались во Франции 17 ноября. Они были вызваны решением повысить с 1 января цены на бензин на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. В течение этого года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

В акциях 8 декабря по всей Франции приняли участие 136 тысяч человек. 1723 были задержаны (из них 1220 оставлены под стражей), 264 получили ранения. Число погибших в ходе протестов достигло шести человек.

Позднее, помимо снижения роста цен на топливо, протестующие выдвинули десятки других требований, включая рост минимальной зарплаты и пенсии, изменение социальной и налоговой политики (включая возвращение т. н. «налога на богатство» (ISF).

10 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон извинился перед гражданами и объявил о новых мерах: повышение минимальной зарплаты на 100 евро с нового года, отмена налога на часы, отработанные сверх нормы, и отмена роста социальных отчислений для всех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц.