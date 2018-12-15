На Софийскую площадь Киева пришли тысячи жителей города в ожидании результатов Объединительного собора

На площади рядом с храмом Святой Софии в Киеве, где проходит Объединительный собор, на котором будет избран глава новой автокефальной православной церкви, собираются жители города. Ожидание его результатов сопровождается исполнением со сцены духовных песнопений, патриотических, самодеятельных песен и старинных украинских баллад (дум). В частности, концерт дал Тарас Компаниченко, руководитель ансамбля «Хорея козацька». На сцену поднимаются верующие, которые говорят о радости и величии события, поздравляют друг друга и Украину.

Тысячи людей на Софийской площади ждут результатов Объединительного собора Украинской поместной православной церкви pic.twitter.com/SZxDwTlzBa — Громадское (@HromadskeRU) December 15, 2018

Несмотря на анонсы, президент Украины Петр Порошенко не обратился к собравшимся с речью. Он поприветствовал их, пробираясь сквозь толпу, прошел на территорию храма и присоединился к делегатам Объединительного собора. Среди них, как сообщал ранее пресс-центр Киевской Патриархии, не только священнослужители, но и миряне.

Священнослужители представляют три православные церкви, на сегодняшний день существующие в стране: Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ (КП), Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ (МП) и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ). Меньше всего делегатов – от УПЦ (МП). УАПЦ не подавала своего кандидата на пост главы нарождающейся поместной церкви. Голосование за нового митрополита Киевского будет тайным. Официальное название новой церкви Украины также предстоит утвердить на Соборе.

В Киеве предприняты серьезные меры по охране общественного порядка. Центр города патрулируют наряды полиции и Нацгвардии в полной экипировке. Как сообщил в эфире начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, на Софийской площади задержали двух граждан: у одного из них было холодное оружие – нож, у другого – нунчаки.

Журналисты отметили, что в связи с проведением Объединительного собора не был создан пресс-центр, отсутствует оповещение о динамике событий. Например, около 13.00 по Киеву на сайте УПЦ (КП) появилось сообщение от протоиерея Александра Шмурыгина о том, что Собор начался. Утром сообщалось, что отслужена литургия и о продолжении регистрации делегатов. Другой официальной информации о ходе Объединительного собора в настоящее время нет.

Русская православная церковь (РПЦ) выступает против предоставления УПЦ автокефалии. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, так как Констатинопольский патриархат лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему (отлучение от церкви) с глав двух неканонических церквей в Киеве.

Реабилитированные священнослужители заявили о намерении создать на Украине единую поместную церковь, которой будет предоставлена автокефалия. РПЦ после этого признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.