На Украине разбился самолет Су-27

На Украине разбился истребитель Су-27, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил страны.

Крушение произошло в Житомирской области около 15:00 по местному времени (16:00 мск), пилот погиб. Самолет выполнял плановый полет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Другой информации о крушении истребителя нет.

В октябре в Винницкой области Украины разбился истребитель Су-27. На его борту находились два пилота, которые погибли во время аварии. Первоначально в сообщении о произошедшем говорилось о гибели одного украинского пилота и пилота воздушных сил Национальной гвардии США, о чем сообщили различные СМИ. Однако позже упоминание национальностей погибших исчезло. После этого Военно-воздушные силы (ВВС) США сообщили, что один гражданин страны «стал участником» аварии Су-27 на Украине.