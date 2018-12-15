В Москве СК объявил в розыск директора хлебозавода «Черкизово» из-за долгов по зарплатам более 10 млн рублей

Главное управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело в отношении руководителя хлебозавода «Черкизово» по части 2 статьи 145 УК (полная невыплата в течение двух месяцев зарплаты и других законных выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности), сообщается на сайте ведомства.

Руководителя компании объявили в розыск. Следствие считает, что подозреваемый с августа 2018 года не выплатил как минимум 100 сотрудникам зарплату, хотя у него была финансовая возможность. Общая сумма задолженности составила более 10 млн рублей.

Полиция провела обыски в офисе компании, а также по месту жительства ее генерального директора и бухгалтера. В ходе них были изъяты электронные носители и документы.

Рабочие хлебозавода «Черкизово» рассказали BFM об объявлении голодовки из-за невыплаты зарплат. К ней присоединились, по словам бывшего сотрудника предприятия Дамира, около 50 человек. Позже он сообщил радиостанции, что протестующим рабочим предложили выплатить по 5 тысяч рублей в обмен на прекращение голодовки.

Летом в Забайкальском крае работники Дарасунского рудника объявляли голодовку из-за невыплаты зарплат. 27 июля руководство погасило долг перед ними, а также выплатило работникам 2 августа отпускные пособия и компенсацию за задержку зарплат в размере около 3,5 миллионов рублей. По данным Следственного комитета (СК) по Забайкальскому краю, общая сумма выплат составила 35 миллионов рублей.

В сентябре 2017 года работники Дарасунского рудника также объявляли голодовку из-за задержек зарплат.