Новая газетастать со–
участником

Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США

Политика

 

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что министр внутренних дел страны Райан Зинке уйдет с поста до конца 2018 года. 

«Райан добился многого за время пребывания в должности, и я хочу поблагодарить его за его служение нашей нации», — написал Трамп.

Президент США сообщил, что имя нового министра внутренних дел страны назовут на следующей неделе. 

Райан Зинке занял эту должность в марте 2017 года. До него министром внутренних дел была Салли Джуэлл. 

Министерство внутренних дел США является одним из исполнительных департаментов и занимается управлением большей части природных ресурсов и земель, находящихся в национальной юрисдикции. Оно не связано с полицией страны. 

8 декабря Трамп сообщил об отставке главы аппарата Белого Дома Джона Келли. Позже исполняющим обязанности он назначил директора административно-бюджетного управления администрации Мика Малвейни. 

В октябре Трамп объявлял о возможной отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. СМИ сообщали об их разногласиях по ряду вопросов. До этого в отставку подала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В ноябре президент США уволил с поста генпрокурора страны Джеффа Сешнса. 

Дополняется

Теги:
отставка, трамп, em, сша
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera