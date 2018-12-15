Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что министр внутренних дел страны Райан Зинке уйдет с поста до конца 2018 года.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2018

«Райан добился многого за время пребывания в должности, и я хочу поблагодарить его за его служение нашей нации», — написал Трамп.

Президент США сообщил, что имя нового министра внутренних дел страны назовут на следующей неделе.

Райан Зинке занял эту должность в марте 2017 года. До него министром внутренних дел была Салли Джуэлл.

Министерство внутренних дел США является одним из исполнительных департаментов и занимается управлением большей части природных ресурсов и земель, находящихся в национальной юрисдикции. Оно не связано с полицией страны.

8 декабря Трамп сообщил об отставке главы аппарата Белого Дома Джона Келли. Позже исполняющим обязанности он назначил директора административно-бюджетного управления администрации Мика Малвейни.

В октябре Трамп объявлял о возможной отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. СМИ сообщали об их разногласиях по ряду вопросов. До этого в отставку подала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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В ноябре президент США уволил с поста генпрокурора страны Джеффа Сешнса.

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