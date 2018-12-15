На Украине создали независимую православную церковь, Объединительный собор украинских церквей избрал ее руководителем митрополита Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Епифания.

До сегодняшнего дня 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний был местоблюстителем главы УПЦ (КП) патриарха Филарета. Он выдвинут на эту должность состоявшимся в четверг архиерейским собором УПЦ (КП). Епифаний – ректор и профессор Киевской православной богословской академии.

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что нынешнему Собору в новейшей истории предшествовали «продолжительные усилия духовной и светской власти, миллионов украинских православных людей».

15 декабря в Киеве прошел Объединительный поместный собор, на котором, помимо избрания главы новой автокефальной православной церкви, (независимой от Русской православной церкви (РПЦ), планировалось утвердить ее устав.

У храма Святой Софии в Киеве собрались тысячи жителей города в ожидании решения Объединительного собора. Оно сопровождалось исполнением со сцены духовных песнопений, патриотических, самодеятельных песен и старинных украинских баллад (дум).

Русская православная церковь (РПЦ) высказывалась против предоставления украинской церкви автокефалии. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, так как Констатинопольский патриархат лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему (отлучение от церкви) с глав двух неканонических церквей в Киеве.

Реабилитированные священнослужители заявили о намерении создать на Украине единую поместную церковь, которой будет предоставлена автокефалия. РПЦ после этого признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.