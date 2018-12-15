Путин заявил о необходимости «очень осторожно» подходить к запретам концертов молодежных исполнителей

Президент России Владимир Путин сказал, что «нужно очень осторожно» подходить к запретам концертов молодежных исполнителей, сообщает Интерфакс.

«Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью – если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», – сказал он во время заседания Совета по культуре и искусству в Петербурге.

По словам российского президента, метод «"хватать и не пущать" – он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать». Путин сообщил, что в этом случае в ситуации с запретом концертов «эффект будет обратно ожидаемому».

Тему отмены рэп-концертов на заседании Совета поднял продюсер и композитор Игорь Матвиенко. «Вот вы сказали, что рэп и прочая современная (поп-культура – ред.) на трех китах – секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидные вещи, это путь к деградации нации», – сказал ему Путин.

В последнее время усилилось давление правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок, на которых планировались выступления ряда исполнителей, в частности, концерты Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и группы «Френдзона».

В ноябре в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски под давлением прокуратуры, которая нашла в текстах его песен призывы к суициду, насилию и экстремизму. После того как он решил зачитать рэп на крыше автомобиля, его задержали, обвинили в мелком хулиганстве и арестовали на 12 суток, однако потом это решение отменили.

1 декабря в Новосибирске задержали участников группы IC3PEAK: полицейские объяснили свои действия проверкой на наркотики. Позднее музыкантов отпустили из отделения, и им удалось провести презентацию альбома — правда, в присутствии силовиков. 4 декабря в Саратове полицейские пропускали людей на концерт, фотографируя их паспорта.

В Госдуме провели встречу в связи с запретами концертов некоторых исполнителей, а позже – анонсировали конкурс «Безграничный рэп», для участия в котором рэперы должны рассказать об одном из населенных пунктов России так, чтобы туда захотелось поехать.