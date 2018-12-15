В США суд признал неконституционной систему медицинского страхования Obamacare

В Техасе федеральный суд признал неконституционным закон о доступном медицинском обслуживании, принятый экс-президентом США Бараком Обамой (Obamacare), сообщает CNN.

Эксперты в правовой области рассказали телеканалу, что это не повлияет на медицинское страхование граждан США, однако некоторые штаты, в том числе Калифорния, намерены подать апелляцию на данное решение суда.

Генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Беррера назвал решение о признании Obamacare неконституционной «насилием» и отметил, что система медицинского страхования, принятая Обамой, «уже пережила более 70 неудачных попыток отмены и выдержала проверку в Верховном суде».

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одним из первых его шагов на посту президента станет отмена реформы медицинского страхования Барака Обамы. Республиканцы пытаются заменить Obamacare. В частности они предлагали отменить обязательное наличие медицинской страховки у каждого американца, но запретить отзывать страховку у уже болеющих людей.

В 2017 году Сенат США проголосовал против отмены Obamacare. За документ об отмене проголосовали 49 сенаторов, против — 51.