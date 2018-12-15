Число участников протестов во Франции превысило 33 тысячи человек

Число участников протестов движения «Желтых жилетов» достигло 33,5 тысяч человек по всей Франции, сообщает Le Parisien со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

В Париже, отмечает издание, задержали 168 человек, 112 из них поместили под стражу. Во французской столице, по данным МВД, в протестах участвуют более двух тысяч человек.

В Бордо задержали 14 человек. Напряженная ситуация в связи с протестами была во французской столице, а также в Нанте, Лилле, Бордо и Тулузе, отмечает Le Parisien.

La Voix du Nord сообщает, что число погибших за все время протестов достигло семи человек. Вечером 14 декабря на скоростной автомагистрали на границе Франции с Бельгией произошла авария. Протестующие установили там заграждение, из-за чего автомобиль не смог проехать и оказался на встречной полосе. В результате аварии погибла женщина, отмечает France Info.

Напомним, протесты «Желтых жилетов», спровоцированные ростом цен на топливо, начались во Франции 17 ноября. Они были вызваны решением повысить с 1 января цены на бензин на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. В течение этого года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.

В акциях 8 декабря по всей Франции приняли участие 136 тысяч человек. 1723 были задержаны (из них 1220 оставлены под стражей), 264 получили ранения.

Позднее, помимо снижения роста цен на топливо, протестующие выдвинули десятки других требований, включая рост минимальной зарплаты и пенсии, изменение социальной и налоговой политики (включая возвращение т. н. «налога на богатство» (ISF).

10 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон извинился перед гражданами и объявил о новых мерах: повышение минимальной зарплаты на 100 евро с нового года, отмена налога на часы, отработанные сверх нормы, и отмена роста социальных отчислений для всех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц.