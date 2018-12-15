TripAdvisor назвал Колизей в Риме самой популярной достопримечательностью 2018 года

Сайт путешествий TripAdvisor опубликовал рейтинг самых популярных достопримечательностей 2018 года. Первое место в нем занял Колизей, находящийся в Риме.

Самыми популярными достопримечательностями по версии TripAdvisor также являются музеи Ватикана, Статуя Свободы в Нью-Йорке, парижские Лувр и Эйфелева башня, собор Саграда-Фамилия в Барселоне, мост Золотые ворота в Сан-Франциско, Стоунхэндж в британском Эймсбери, Версальский дворец во Франции и Гранд-канал в Венеции.

«Интерес путешественников к самым знаковым достопримечательностям мира не показывает никаких признаков замедления», — приводит TripAdvisor слова представителя сайта Молли Берк.

В 2017 году самыми популярными достопримечательностями TripAdvisor назвал музеи Ватикана. Второе место рейтинга заняли водные круизы в Чикаго, а римский Колизей был на третьем месте.