Силуанов предложил ввести мораторий на проведение проверок самозанятых россиян

Министр финансов России Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проведение проверок в отношении самозанятых граждан, сообщает РИА Новости.

«Сегодня он (самозанятый — ред.) работает вне правового поля, и у него нет такой проблемы, что Роспотребнадзор к нему придет. Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус» — сказал Силуанов во время коллегии министерства финансов Татарстана, управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по региону.

При этом, по его словам, исключением могут стать случаи, когда под угрозой находятся жизнь и здоровье людей. Силуанов отметил, что важно создать условия для того, чтобы самозанятые граждане могли легко зарегистрироваться и не имели проблем по взаимодействию с администраторами, налоговыми службами и отчетностью.

Напомним, в конце ноября президент России Владимир Путин одобрил пакет законопроектов, по которым самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, не нанимающие работников по трудовым договорам, в некоторых регионах будут платить специальный налог.

Согласно документам, с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и в Республике Татарстан в экспериментальном режиме появится «налог на профессиональный доход». Предполагается, что доходы от реализации товаров, работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы индивидуальными предпринимателями и юрлицами — 6%.