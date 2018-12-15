«Для нас это событие ровно ничего не означает»: в РПЦ отреагировали на создание новой церкви на Украине

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что для нее «ровно ничего не означает» создание на Украине независимой православной церкви, сообщает Интерфакс.

«Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью — не имеющих законной архиерейской хиротонии (возложение рук одного или нескольких епископов на человека, которого посвящают в духовный сан – ред. ) под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем. Для нас это событие ровно ничего не означает», — заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.

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Напомним, новая церковь была создана по решению Объединительного собора, прошедшего в Киеве 15 декабря. На нем также был избран ее глава – митрополит Епифаний.

Секретарь Священного Синода УПЦ (КП) Евстратий Зоря сообщил в фейсбуке, что новая церковь будет называться «Православной церковью Украины».

Русская православная церковь (РПЦ) высказывалась против предоставления украинской церкви автокефалии. 15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, так как Констатинопольский патриархат лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему (отлучение от церкви) с глав двух неканонических церквей в Киеве.

Реабилитированные священнослужители заявили о намерении создать на Украине единую поместную церковь, которой будет предоставлена автокефалия. РПЦ после этого признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.