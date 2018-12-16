Самолет с 287 застрявшими на Хайнане российскими туристами вылетел в Москву

Самолет с 287 туристами компании «Жемчужная река», которые не могли вернуться в Россию из Китая, вылетел из города Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Рейс вылетел в 10:17 по местному времени (05:17 мск). По словам атташе генконсульства России в Гуанчжоу Григория Колышкина, генконсульство также проинформировало администрацию Хабаровского края и представительство МИД в Хабаровске по ситуации с туристами из этого города, которые не смогли вылететь из Китая раньше из-за отсутствия обратных билетов.

«По нашей информации, компетентные ведомства РФ в настоящий момент активно прорабатывают вопрос возвращения 161 туриста из Хайнаня в Хабаровск», — сказал Колышкин, отметив, что «по срокам их отправки на родину пока ничего не известно».

Напомним, 11 декабря самолет с некоторыми застрявшими в Китае туристами вылетел в Казань. На его борту находились 373 пассажира.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; до десяти лет лишения свободы) против туроператора, чьи клиенты застряли на острове Хайнань. По версии следствия, менеджеры компании получили от туристов больше миллиона рублей, но не оплатили авиакомпании перелет в Китай и обратно.

Как сообщал Ростуризм, проблемы туроператора у туроператора «Жемчужная река» с авиаперевозчиками «ИрАэро», Pegas Fly «АЛРОСА» и S7 возникли несколько недель назад. После этого «ИрАэро» заявила о прекращении рейсов в некоторые китайские города из-за задолженности туроператора, из-за чего покинуть Китай не смогли около полутора тысяч российских туристов, находящихся на острове Хайнань.