В Вологде из-за взрыва газа в жилом доме ввели режим ЧС

Из-за взрыва газа в жилом доме в Вологде ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр города Сергей Воропанов на своей странице во «ВКонтакте».

Сигнал о взрыве, по его словам, поступил в ночь на 16 декабря. В результате произошедшего, сообщил мэр, погибла женщина, еще три человека пострадали. Все жители дома, где произошел взрыв газа, были эвакуированы. Работы по разбору обрушившегося дома запланировали начать 16 декабря.

Как отмечает Интерфакс, по предварительным данным, причиной взрыва газа могли стать ненадлежащее обслуживание и эксплуатация бытовых газовых приборов, также рассматривается версия неисправности газового прибора в квартире, где был эпицентр взрыва. По данным агентства, в результате взрыва пострадали семь человек.

«Предварительно взрыв произошел в результате неконтролируемой утечки бытового газа из замкнутой системы. Это могло стать следствием ненадлежащей эксплуатации жильцами газового оборудования либо несвоевременного или недостаточного обслуживания системы», – сказал источник агентства.

По факту произошедшего управление Следственного комитета по Вологодской области возбудило уголовное дело о причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).