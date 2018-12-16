В результате ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали более 40 человек
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13.21 Позже пресс-секретарь кантональной полиции Ребекка Тилен сообщила, что, по данным правоохранителей, в аварии пострадали шесть россиян, передает РИА Новости.
В результате аварии рейсового автобуса в Швейцарии один человек погиб, 44 человека пострадали, сообщила полиция кантона Цюрих.
Авария произошла рано утром 16 декабря. В полиции отметили, что три человека получили серьезные ранения, 41 человек – легкой и средней степени тяжести. По данным швейцарских правоохранителей, автобус ехал из Генуи в Дюссельдорф, он по неизвестным причинам врезался в стену.
Российское посольство в Швейцарии сообщает, что в результате аварии пострадали десять россиян. «Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь», – сообщается в твиттере российской дипмиссии.
Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. @RusEmbSwiss находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями. pic.twitter.com/5mvMX7FZBm— Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) December 16, 2018