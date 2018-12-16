В результате ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали более 40 человек

обновлено 13.21 Позже пресс-секретарь кантональной полиции Ребекка Тилен сообщила, что, по данным правоохранителей, в аварии пострадали шесть россиян, передает РИА Новости.

В результате аварии рейсового автобуса в Швейцарии один человек погиб, 44 человека пострадали, сообщила полиция кантона Цюрих.

Авария произошла рано утром 16 декабря. В полиции отметили, что три человека получили серьезные ранения, 41 человек – легкой и средней степени тяжести. По данным швейцарских правоохранителей, автобус ехал из Генуи в Дюссельдорф, он по неизвестным причинам врезался в стену.

Российское посольство в Швейцарии сообщает, что в результате аварии пострадали десять россиян. «Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь», – сообщается в твиттере российской дипмиссии.