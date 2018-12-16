В Приморье завершилось голосование на повторных губернаторских выборах

В Приморском крае в 20:00 по местному времени (13:00 мск) завершилось голосование на повторных губернаторских выборах, начался подсчет голосов, сообщает Интерфакс со ссылкой на краевую избирательную комиссию.

По информации на 18:00 по местному времени (11:00 мск), явка избирателей составила 39,57%. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) агентству сказали, что выборы прошли организованно.

По данным ЦИК, после обработки 4,65% бюллетеней на выборах лидирует врио главы Приморья Олег Кожемяко, набирающий 82,57% голосов.

Полиция проверяет информацию о скупке голосов на одном из участков во Владивостоке, отмечает Интерфакс. «Поступил звонок относительно скупки голосов на участке, который находится на улице Фонтанной (во Владивостоке – ред.), мы уведомили правоохранительные органы, началась проверка, установлен контакт с УМВД, надеемся на оперативную и объективную проверку», – сказал агентству член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Напомним, выборы главы Приморья, которые проходили в два тура 9 и 16 сентября, были отменены из-за нарушения избирательного процесса.

На пост главы Приморья претендуют четыре кандидата – депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы региона, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста», депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддерживает партия «За женщин России».

В выборах не принимает участие сначала шедший на них от КПРФ, а затем – самовыдвиженцем Андрей Ищенко, который в сентябре долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов, но в итоге занял второе место. По данным избиркома, кандидат не прошел муниципальный фильтр для участия в повторных выборах.