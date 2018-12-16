У здания ФСБ в Москве задержали участников акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Обновлено

обновление 14.42 Корреспондент «Новой газеты» сообщил, что еще двух участников акции задержали за плакаты. По словам участников акции, в настоящее время задержаны приблизительно восемь-девять человек.

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке проходит «Собрание граждан, возмущенных действиями власти», одного участника акции задержали, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Задержанный молодой человек был без плаката. Полицейские насильно повели его в автозак. «Новая газета» вела в фейсбуке прямой эфир происходящего.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На акции собрались приблизительно 50 человек, рядом с местом ее проведения стоят автозаки. На нее пришли члены движения SERB, которые облили мочой одного из организаторов акции Олега Еланчика. На меропрятии также присутствуют активисты «Национально-освободительного движения» (НОД), которые толкают участников акции.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Один из задержанных рассказал, что полицейские угрожали ему избиением с электрошокером, сообщает «ОВД-Инфо». По данным проекта, к отделу полиции по Мещанскому району Москвы привезли 12 участников акции.

На «Собрании граждан, возмущенных действиями власти» присутствовали, в частности, политик Леонид Гозман и участница Pussy Riot Мария Алехина.

На странице акции в фейсбуке отмечается, что ранее организаторы хотели провести «Марш за мир. Против насилия», «посвященный антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны» по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Однако власти города предложили организаторам перенести ее на окраину города.

Одним из организаторов акции выступал правозащитник Лев Пономарев, арестованный по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Вначале суд назначил ему 25 суток ареста, затем наказание снизили до 16 суток.