В ООН приняли правила реализации Парижского соглашения по климату

Участники конференции ООН, прошедшей в Польше, приняли свод правил по реализации мер Парижского соглашения по климату, сообщает «Би-би-си».

Издание отмечает, что, по мнению делегатов, новые правила обеспечат выполнение странами обещаний по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Соглашение одобрили представители 196 стран.

В документе говорится о вопросах финансирования более бедных государств, чтобы они могли бороться с изменениями климата, а также о мерах по контролю за выполнением условий соглашения. Пункты документа планируется начать реализовывать в 2020 году.

Госдепартамент США заявил, что позиция страны по Парижскому соглашению остается неизменной и присоединяться к нему страна не намерена.

«Соединенные Штаты принимают к сведению итоги переговоров и высоко оценивают напряженную работу участников переговоров. В результате был сделан значительный шаг к тому, чтобы привлечь наших экономических конкурентов к ответственности за представление отчетности о своих выбросах в соответствии со стандартами, которым Соединенные Штаты соответствуют с 1992 года», — подчеркнули в ведомстве, но отметили, что снимают с себя обязательства по выполнению Парижского соглашения.

Напомним, в начале июня 2017 года вице-президент США Майк Пенс пояснил, что дальнейшее участие страны в Парижском соглашении привело бы к потере 6,5 млн рабочих лет в течение 25 лет. Сам Трамп также называл невыгодные условия причиной выхода США из Парижского соглашения.

Документ разработали и приняли в конце 2015 года на Всемирной конференции ООН в Париже. Он предусматривает контроль над приростом глобальной средней температуры. Предполагается к концу 21 века сохранить ее в пределах «намного ниже» двух градусов Цельсия.