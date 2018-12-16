Один из задержанных на акции у здания ФСБ в Москве рассказал об угрозах избиения со стороны полицейских

Один из задержанных во время акции у здания ФСБ в Москве Дмитрий Иванов рассказал, что полицейские в автозаке угрожали ему избиением с применением электрошокера, сообщает «ОВД-Инфо».

По его словам, полицейские несильно били его по голове телефоном. Они матерились и угрожали избиением, рассказал Иванов. Сотрудник полиции с электрошокером, уточнил он, пришел позже остальных и включал его рядом с ним.

«Говорили, что меня отчислят из универа, что моих родителей уволят с работы. Около получаса, может, даже 40 минут, допытывались от меня пароля от телефона. Я им не сказал», — сообщил Иванов.

Один из полицейских, по словам задержанного, после этого сломал его телефон и оставил его себе.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Напомним, 15 декабря в Москве прошло «Собрание граждан, возмущенных действиями власти». «ОВД-Инфо» сообщает, что у отделения полиции по Мещанскому району находятся 12 участников акции. По данным корреспондента «Новой газеты», в ней приняли участие приблизительно 50 человек.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На странице акции в фейсбуке отмечается, что ранее организаторы хотели провести «Марш за мир. Против насилия», «посвященный антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны» по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Однако власти города предложили организаторам перенести ее на окраину города.

Одним из организаторов акции выступал правозащитник Лев Пономарев, арестованный по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Вначале суд назначил ему 25 суток ареста, затем наказание снизили до 16 суток.