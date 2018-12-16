Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выиграл на повторных выборах главы региона. Обновлено

обновление После обработки 100% бюллетеней Кожемяко набирает 61,88% голосов и одерживает победу на повторных выборах главы Приморья, сообщается на сайте ЦИК.

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко набирает 60,97% голосов после обработки почти 92% бюллетеней на повторных выборах руководителя региона, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте по количеству голосов находится кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,77%), на третьем – Алексей Тимченко (5,29%) от «Партии Роста», на четвертом – Роза Чемерис, которую поддерживает партия «За женщин России» (3,86%).

Голосование на повторных губернаторских выборах в Приморье завершилось в 20:00 по местному времени (13:00 мск). За два часа до закрытия участков явка избирателей составила около 40%.

Как сообщал Интерфакс, полиция проверяет информацию о скупке голосов на одном из участков во Владивостоке.

Напомним, выборы главы Приморья, которые проходили в два тура 9 и 16 сентября, были отменены из-за нарушения избирательного процесса.

В выборах не участвует сначала бывший кандидатом от КПРФ, а затем –самовыдвиженцем Андрей Ищенко, который в сентябре долгое время сохранял лидерство в ходе подсчета голосов, но в итоге занял второе место. По данным избиркома, кандидат не прошел муниципальный фильтр для участия в повторных выборах.