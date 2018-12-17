ФСИН решила закрыть СИЗО «Бутырка» и «Пресня» в Москве

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) решили окончательно закрыть следственные изоляторы «Бутырка» (СИЗО-2) и «Пресня» (СИЗО-3), рассказал «Московскому комсомольцу» заместитель руководителя ведомства Валерий Максименко.

По его словам, также обсуждался вопрос о закрытии «Матросской тишины» (СИЗО-1). Сначала, рассказал Максименко, планировалось построить новое СИЗО на две тысячи мест вместо «Пресни».

«Но мэрия предложила другой вариант — закрыть еще и "Бутырку" с "Матросской тишиной" и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на пять тысяч мест на территории 80 гектар. Пока решено все-таки "Матросскую тишину" не трогать», — сообщил замглавы ФСИН.

Он также рассказал, что для строительства нового СИЗО рассматриваются два направления: в сторону Калужского и Дмитровского шоссе. «Предполагается, что изолятор будет построен в кратчайшие сроки, возможно даже за год. Начало работ? С января 2019-го», — отметил он.

«Бутырка» была построена во времена Екатерины Второй и является одной из старейших тюрем России. «Матросская тишину» также построили в правление Екатерины, сначала там был смирительный дом. В XIX веке его переименовали в Московскую исправительную тюрьму. «Пресню» возвели в XX веке, в режиме следственного изолятора она работает с 2003 года.