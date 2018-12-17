Саудовская Аравия отвергла обвинения Сената США в причастности наследного принца к убийству журналиста Хашогги

В Саудовской Аравии отвергли обвинения Сената США в причастности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Заявление МИД страны опубликовало саудовское государственное агентство.

«Королевство Саудовская Аравия отвергает позицию, выраженную недавно Сенатом Соединенных Штатов, которая основана на его необоснованных претензиях и утверждениях и содержит вопиющее вмешательство во внутренние дела Королевства, подрывая его региональную и международную роль», — говорится в заявлении. В МИД подчеркнули, что убийство Хашогги «не отражает ни политику королевства, ни его институты».

В Саудовской Аравии также заявили о намерении сохранить и развивать отношения с США и выразили надежду, что государство «не будет вовлечено во внутренние политические дебаты в Соединенных Штатах Америки во избежание каких-либо последствий для связей между двумя странами».

Сенат США 14 декабря принял резолюцию, в которой признал наследного принца Мухаммеда ибн Салмана ответственным за убийство Хашогги. Сенаторы призвали правительство Саудовской Аравии наказать всех причастных к убийству.

Напомним, об исчезновении Джамаля Хашогги стало известно 2 октября. 12 октября Washington Post написала, что турецкие власти передали американским чиновникам аудио- и видеозаписи, подтверждающие убийство журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что в день убийства сотрудники посольства отключили системы видеонаблюдения, удалили с них записи и забрали жесткие диски.

Саудовская Аравия признала вину в убийстве Хашогги спустя две недели, отметив, что это произошло случайно в результате конфликта во время допроса в консульстве. Позднее саудовский прокурор заявил, что оно было «преднамеренным». Для пятерых обвиняемых в убийстве журналиста он потребовал смертной казни, всего по подозрению в причастности к произошедшему задержан 21 человек.

Из-за убийства Хашогги США ввели санкции в отношении 17 подданных Саудовской Аравии.