Госкомпании обяжут частично перейти на российское ПО к 2022 году
Госкомпании обяжут перейти на «преимущественное использование» российского программного обеспечения (ПО) до 2022 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директивы, которые подписал министр финансов Антон Силуанов.
Как отмечает издание, компании должны в течение двух месяцев утвердить план перехода на отечественный софт, которого должно быть у них к 2022 году больше половины. Речь идет о фирмах, перечисленных в перечне №91-р, утвержденном правительством в 2003 году. Это «Аэрофлот», «Газпром», «Шереметьево», «Роснефть», РЖД, «Первый канал», «Роснано» и другие.
Перечень мероприятий по переходу на отечественное ПО компании обязаны внести в долгосрочную программу развития и каждый квартал представлять в Минкомсвязи отчеты об их выполнении. Как отмечает «Коммерсант», данные подходы госкомпании обязаны внедрять в дочерних фирмах, в случаях, если прямая или косвенная доля участия в их уставных капиталах составляет более 50%.
В пресс-службе ВТБ изданию сказали, что банк «внимательно следит за всеми изменениями, касающимися импортозамещения и рисков, связанных с использованием иностранного ПО», и отметили, что банком реализуется программа замещения иностранного софта, которую в соответствии с директивами уточнят. В РЖД «Коммерсанту» рассказали, в компании уже утвердили план импортозамещения ПО на 2018–2024. В других фирмах изданию директивы не прокомментировали.
В разговоре «Коммерсантом» гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов, что в 2016 году Игорь Шувалов, занимавший на тот момент должность первого вице-премьера, также выпустил директиву, которая регулирующую закупаемое ПО для госкорпораций. Она, по словам Смирнова, на практике не работала.
В 2017 году президент России Владимир Путин в ходе посещения Пермского информационно-технологического кластера говорил, что российские IT-компании должны переходить на отечественное ПО. В противном случае, отмечал он, государство не сможет использовать их продукцию из-за высоких рисков для безопасности не только в военной отрасли, но и в сфере энергоснабжения.