В Париже около 300 мигрантов попытались прорваться в театр. Они потребовали от его директора организовать встречу с главой МВД

В Париже вечером 16 декабря около 300 мигрантов пытались прорваться во Французский театр (Théâtre-Français), также известный как Комеди Франсез (Comédie-Française), сообщает France Info.

La fanfare nous accompagne !!

Rejoignez-nous devant la #comédiefrançaise pour exiger des papiers pour tous-tes ! #papiersetliberté pic.twitter.com/KsSTSXzFX6 — La Chapelle Debout ! (@chapelledebout) December 16, 2018

Они попытались войти в театр приблизительно в 21:00 по местному времени (19:00 мск). Как отмечает издание, мигранты требовали увидеть главу театра Эрика Рюфа, чтобы тот организовал им встречу с министром внутренних дел Франции Кристофом Кастаньером. Они хотели встретиться с министром для легализации их пребывания в стране. По мнению мигрантов, Рюф мог организовать им встречу, так как был назначен на свой пост по решению властей Франции.

К театру быстро приехала полиция, которая применила к мигрантам слезоточивый газ. Акция прекратилась около полуночи по местному времени (около 22:00 мск). Мигранты направились к ближайшей станции метро. О пострадавших в ходе акции не сообщается.