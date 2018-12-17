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В Париже около 300 мигрантов попытались прорваться в театр. Они потребовали от его директора организовать встречу с главой МВД

Общество

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В Париже вечером 16 декабря около 300 мигрантов пытались прорваться во Французский театр (Théâtre-Français), также известный как Комеди Франсез (Comédie-Française), сообщает France Info. 

Они попытались войти в театр приблизительно в 21:00 по местному времени (19:00 мск). Как отмечает издание, мигранты требовали увидеть главу театра Эрика Рюфа, чтобы тот организовал им встречу с министром внутренних дел Франции Кристофом Кастаньером. Они хотели встретиться с министром для легализации их пребывания в стране. По мнению мигрантов, Рюф мог организовать им встречу, так как был назначен на свой пост по решению властей Франции. 

К театру быстро приехала полиция, которая применила к мигрантам слезоточивый газ. Акция прекратилась около полуночи по местному времени (около 22:00 мск). Мигранты направились к ближайшей станции метро. О пострадавших в ходе акции не сообщается. 

Теги:
франция, мигранты, париж, em
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