В Подмосковье на рабочих завода обрушилась крыша, три человека погибли

обновлено 11:38 Число погибших в результате обвала кровли возросло до трех человек, сообщает подмосковное управление МЧС.

На рабочих завода в подмосковном городе Дзержинский обрушилась крыша, из-под завалов спасли пять человек, еще один рабочий погиб, сообщили в экстренных службах РИА Новости.

По информации администрации города, все пять человек находятся в тяжелом состоянии. При этом точное количество находившихся рабочих не называется. Интерфаксу в подмосковном главке МЧС заявили, что под завалами могли находиться от четырех до восьми человек.

В МЧС также рассказали, что площадь обрушения составляет 170 кв. м., а общая площадь здания 1600 кв.м., а оно само принадлежит ООО «Техногрупп». Источник Интерфакса добавил, что причиной инцидента мог стать снег, вес которого и не выдержала крыша.