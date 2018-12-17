РБК: депутаты предложили установить лимит в 600 тысяч рублей на инвестиции в краудфандинговые платформы для частных лиц

Россиянам, у которых нет статуса «квалифицированного инвестора», могут запретить вкладывать более 600 тысяч рублей в год в проекты через краудфандинговые платформы. Об этом сообщило РБК.

Данную поправку внесут ко второму чтению законопроекта о краудфандинговых платформах, который рассмотрят в январе 2019 года. Среди изменений, которые хотят предложить депутаты, есть и ограничение на инвестирование в один проект: оно не должно превышать 100 тысяч рублей.

«Данная версия законопроекта не ограничивает размер инвестиций в социальные или благотворительные проекты. Лимит установлен только для частных инвесторов, которые направляют денежные средства в коммерческие проекты», — заявил РБК один из авторов законопроекта депутат Анатолий Аксаков.

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В Банке России вложение в проекты с помощью краудфандинговых платформ назвали «высокорискованным». «С целью принятия неквалифицированными инвесторами таких рисков и вводится ограничение по объему инвестирования в течение одного года не более 600 тыс. руб», — объяснили в Банке России.

При этом, согласно тексту проекта закона, который есть у РБК, если россиянин будет признан «квалифицированным инвестором», то ему можно будет вкладывать более 600 тысяч рублей в год. Чтобы получить этот статус необходимо иметь активы или определенные виды недвижимости на сумму не менее 6 млн рублей, либо иметь опыт работы в организации из сферы ценных бумаг, либо иметь диплом о получении экономического образования или специального финансового аттестата.

Согласно данным Центробанка, в 2017 году рынок краудфандинга в России удвоился, а его объем составляет 11,2 млрд рублей. Большую часть при этом занимает сегмент B2B (займы компаний или юрлицу юрлицом или ИП) с объемом 9,3 млрд рублей, объяснили в РБК.