Cirque du Soleil и Михаил Гуцериев ответили на критику дрессировщика Запашного во время заседания с Путиным

Канадский цирк Cirque du Soleil и группа «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева ответили на претензиции ​директора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгара Запашного, которые тот высказал президенту Владимиру Путину на заседании совета по культуре и искусству, сообщает РБК.

Запашный жаловался на концертный зал «Амфион» Гуцериева в Сколково, который якобы со следующего года должен стать «постоянной базой» для цирка, что, соответственно, усилит его позиции в ущерб российским конкурентам: «Никто не мешает им (Cirque du Soleil — ред.) приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят», — заявил он и добавил, что канадцы вдобавок откроют при базе цирковую школу и будут переманивать к себе российских артистов.

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева в свою очередь резко ответила на критику Запашным их проекта. Они отметили, что не инвестировали в канадцев, а лишь договорились сдавать им зал в аренду на равных со всеми основаниях и уже заключили с ними договор аренды на шесть гастрольных недель в 2020 году. «Мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни, тем более, цирковую школу Cirque du Soleil», — говорится в их заявлении.

Cirque du Soleil в свою очередь опровергла и вторую часть обвинений Запашного: они не планируют открывать школы при концертном зале, а их российское представительство только организует выступления и не занимается поиском новых артистов — все контракты с ними заключаются на главной базе компании в Монреале. Сейчас, по их словам, доля русскоговорящих циркачей в их штате (с учетом многочисленных выходцев из стран СНГ) не превышает 25%.

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Заседание президентского совета по культуре и искусству состоялось 15 декабря. Владимир Путин, выслушав претензии Эдгара Запашного, ответил ему, что поддерживает его позицию, и пообещал «отдельно поразбираться» с вопросом.