Люблинский суд оставил без движения иск Золотова к Навальному

Люблинский суд Москвы оставил без движения исковое заявление главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному, заявили в пресс-службе суда «Новой газете».

В пресс-службе суда добавили, что причиной стало несоответствие иска требованиям гражданского-процессуального кодекса, а заявителю предоставлен срок для устранения недостатков до 09 января 2019 года.

О том, что Золотов попросил суд взыскать с оппозиционера 1 млн рублей в качестве компенсации по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации стало известно 11 декабря.

«В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его [Навального] словам, объедает своих сотрудников», — объяснял адвокат Шота Горгадзе.

Читайте также Слезая с сатисфакции. Как генерал Золотов создал новый жанр

Поводом для искового заявления послужило расследование Навального, в котором утверждалось, что после того, как в декабре 2017 года единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту) выросли в несколько раз.

После этого расследования Золотов записал видеообращение, в котором отверг заявления ФБК, обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную».

Навальный ответил Золотову так: он предложил чиновнику провести теледебаты на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю. «Дебаты? Я его на другое приглашал», — отреагировал Золотов, уточнив, что предлагал Навальному прийти на «спортивный поединок». В результате, «дуэли» пока так и не состоялось.

Однако в декабре стало известно, что Главная военная прокуратура начала проверку контрактов между Росгвардией и поставщиком продуктов мясокомбинатом «Дружба народов», а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по этому поводу.