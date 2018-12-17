Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей москвича, поднявшего в метро нацгвардейца ради шутки

Мещанский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей жителя Москвы Исляма Малекова, который в метро поднял на руки нацгврадейца ради шутки, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

В начале мая мужчина на станции метро «Сухаревская» подошел сзади к дежурившему нацгвардейцу Александру Матвееву, обхватил его за талию, пронес несколько метров и поставил на ноги — запись инцидента вскоре попала в интернет и разошлась по соцсетям.

Хотя сам Малеков настаивал, что принял Матвеева за своего друга по фамилии Кузин, который в то время также служил в Нацгвардии, суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).

По версии следствия, у него был умысел на применение «неопасного насилия» в отношении нацгвардейца «в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Гособвинение ранее просило для него год условного срока с испытательным сроком на год. Сам Малеков вину не признал, однако сказал, что сожалеет о совершенных действиях.