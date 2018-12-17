Telegram и интернет-провайдеры обратились в Совет Европы с жалобой на «пакет Яровой»
Мессенджер Telegram и Объединение альтернативных операторов связи пожаловались в Комитет министров Совета Европы на ограничение частной жизни и тайны переписки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По его мнению, российские власти не исполняют решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Роман Захаров против России», принятое в 2015 году. Тогда суд признал незаконным прослушивание силовыми структурами телефонных переговоров абонентов «большой тройки» мобильных операторов.
«Создание новых механизмов хранения, обработки и перехвата всех видов интернет-трафика в рамках СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий — ред.), “пакета Яровой” и сопутствующих им нормативных правовых актов, предпринятое российскими властями в последние годы,
представляют собой дальнейшее развитие системы неизбирательной и неподконтрольной обществу массовой слежки, что прямо противоречит как международному праву в целом, так и постановлению ЕСПЧ»,
— говорится в обращении, которое цитируют «Ведомости».
Авторы жалобы отмечают необходимость отменить «пакет Яровой», обязать операторов связи публиковать отчеты об обращениях госорганов, изменить технологии перехвата телефонных переговоров и интернет-коммуникаций, а также обязать власти предоставлять доступ к переписке только после предварительного судебного решения.
В пресс-службе Министерства юстиции России «Ведомостям» заявили, что отчет о ходе исполнения дела «Роман Захаров против России» рассмотрен в сентябре, и предпринятые властями шаги оценены положительно.
Журналист Роман Захаров обратился в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга с жалобой против «Мегафона», ТЕЛЕ2 и «Билайна» на прослушивание телефонных переговоров в 2003 году. Она была отклонена, потому что Захаров не смог доказать факт прослушивания.
В 2006 году он подал жалобу в ЕСПЧ, который в 2015 году постановил, что в российском законодательстве присутствуют нарушения. По данным суда, россияне не могут обжаловать прослушивание, потому что закон не контролирует процедуру получения доступа к разговорам, а также не обозначает сроки и ситуации, при которых прослушивание телефона может быть прекращено.
Антитеррористические поправки, так называемый «пакет Яровой», подписанные президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, вступили в силу 1 июля 2018 года. Они обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров хранить звонки, письма, файлы, разговоры клиентов в течение шести месяцев.