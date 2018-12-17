Le Monde рассказал о полете Пригожина в Судан на встречу с лидерами центральноафриканских вооруженных группировок

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «кремлевским поваром», в августе 2018 года присутствовал на встрече с лидерами центральноафриканских вооруженных группировок, заявили Le Monde два неназванных участника этого саммита.

Встреча проходила в столице Судана Хартуме 27-28 августа. Собеседники французского издания утверждают, что Пригожин прилетел на нее на своем частном самолете.

Согласно сообщению на сайте МИД России, по итогам этой встречи была подписана декларация о создании центральноафриканского объединения оппозиции, которая будет добиваться устойчивого мира в Центральноафриканской республике (ЦАР).

В МИД уточнили, что на встрече присутствовали организации, ранее входившие в альянс «Селека» и «Антибалака», а также некоторые представители от российской стороны. На следующий день после встречи спецпредставитель министра иностранных дел России Константин Шувалов провел встречу с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой.

«Знаем, что российская помощь ЦАР привлекает пристальное внимание за рубежом. Видимо, некоторые страны испытывают определенную «ревность» в связи с подключением России к центральноафриканскому урегулированию», — заявляли в МИД России.

Напомним, пристальное внимание к ЦАР появилось после того, как 31 июля в этой стране убили трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они поехали туда, чтобы снять фильма о работе ЧВК «Вагнер», которую связывают с Евгением Пригожиным.

Кроме того, в ЦАР работает компания по добыче золота Lobaye Invest, которую также связывают с Пригожиным. Ее владельцем является Евгений Ходотов — человек с таким же именем занимает должность генерального директора двух петербургских компаний — «Арго» и «М-Финанс», которые осуществляют добычу драгоценных камней.

Тезка Ходотова работал в управлении МВД России, чьих сотрудников нанимали в службу безопасности Пригожина. Название «М-Финанс» схоже с дочерней фирмой Lobaye Invest «М Инвест», которая, по данным The Bell, занимается разведкой месторождений золота в Судане.

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По информации издания, соглашение на добычу золота было подписано после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева с лидером Судана Омаром Баширом еще в ноябре прошлого года.

При этом, по данным The Bell, ЧВК «Вагнер» тренирует военные подразделения правительства Судана. Кроме того, в апреле Россия запустила «африканский проект», в рамках которого в странах Африки, где должны пройти выборы в ближайшие два года, проходит мониторинг социально-политической ситуации и социологические опросы. Как стало известно «Коммерсанту», этот проект также финансирует Пригожин.