СМИ раскрыли детали доклада для сената США о вмешательстве России в выборы

В докладе, подготовленном для сената США о вмешательстве России в американские выборы, утверждается, что для оплаты рекламы некоторых аккаунтов в социальных сетях использовались рубли, а найденные IP-адреса совпадают с адресом Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В документе, говорится, что эти факты, а также то, что в контактной информации некоторых страниц указывались российские номера телефонов, доказывают наличие российского вмешательства.

Доклад для сената готовили Оксфордский университет и компания Graphika, их главной целью было проанализировать работу Агентства интернет-исследований, известную также как «Фабрика троллей».

Данные, которые анализировались, были предоставлены Facebook, Twitter и Google и комитетом по разведке палаты представителей США. Из них также следует, что активность «троллей» совпадала с ключевыми событиями политической жизни в США, например, в дни дебатов кандидатов в президенты и партийные съезды.

«Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, нацеленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побуждали группы избирателей поддержать его», — говорится в докладе.

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Напомним, по данным американских властей, «Агентство интернет-исследований», связанное с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, перед выборами президента США в 2016 году размещало в соцсетях посты об американской политике от лица граждан США, эти записи видели миллионы американцев.

Специальный прокурор Роберт Мюллер отмечал, что АИИ распространяло ложные сведения, что могло повлиять на результаты президентских выборов в 2016 году. В связи с этим американские власти включили издание, а также бизнесмена Пригожина и связанные с ним компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», в санкционный список.

В октябре 2018 года под санкции США за вмешательство в выборы попала главный бухгалтер РИА ФАН Елена Хусяйнова. Американский Минюст назвал ее главным бухгалтером проекта «Лахта», который, по информации ведомства, финансировали компании Пригожина, а Хусяйнова якобы регулярно запрашивала у них деньги.