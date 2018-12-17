Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова человеком года

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников стал человеком года «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста», по версии Ассоциации театральных критиков (АТК).

«Серебренникову даже в условиях домашнего ареста удается сохранять верность профессии и не прекращать свою творческую активность, выпуская спектакли и фильмы», — заявили в АТК.

Члены ассоциации также озвучили шорт-лист номинации: в него вошли директор Тефтр.Doc Елена Гремина и его художесвтенный руководитель Михаил Угаров «за выдающийся вклад в дело созидания правозащитного театра».

Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова, руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Никто из них не признает своей вины.

По версии следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 год похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на популяризацию искусства в рамках проекта «Платформа». Сторона защиты отмечала, что в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 миллиона, однако и эти средства были израсходованы целевым образом — на постановки.

Дело рассматривается в Мещанском районном суде Москвы. В данный момент гособвинение представляет письменные доказательства: изучено почти 40 томов из более 250.