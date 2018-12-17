СМИ назвали условия приезда Дерипаски, Костина и Вексельберга на форум в Давосе

Организаторы всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) разрешили участвовать в нем попавшим под санкции Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске при соблюдении определенных условий, выяснило издание The Bell.

Среди требований названо такое, как полное отсутствие проведения платежей, связанных с участием в форуме, через американские банки от попавших в санкционные списки россиян.

Они также не должны взаимодействовать с гражданами США, начиная от участия в панелях форума и заканчивая помощью в организации путешествия, бронировании отелей и организации двусторонних встреч.

Третьим условием является то, что для участия в форуме оказавшихся под санкциями россиян не будет использована американская инфраструктура, включая облачные сервисы или сервера, через которые при обмене электронными письмами идет интернет-трафик.

Другое правило, которое озвучили организаторы ВЭФ, гласит, что они не будут помогать россиянам с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых россияне под санкциями потенциально могут извлечь выгоду.

Еще одно условие: попавшие под санкции не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями.

На эти ограничения отреагировали в Кремле, где заявили, что организаторы попытались таким образом «совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении них».

«В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать (контактами) с предпринимателями из других стран. Как вы знаете, свято место пусто не бывает», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, 15 декабря стало известно, что официальная делегация из России поедет на всемирный экономический форум в Давосе, так как организаторы форума решили снять ограничения.

Ранее премьер-министр России Димитрий Медведев заявил, что если решение об отказе в участии некоторым российским бизнесменам не будет пересмотрено, официальной российской делегации в Давосе не будет вообще.

Впервые о вопросе участия Костина, Вексельберга и Дерипаска рассказала сообщила газета Financial Times со ссылкой на два источника. По словам собеседников газеты, у организаторов нет законных оснований запретить бизнесменам приезжать на форум, но их приезд был объявлен нежелательным.