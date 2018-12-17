Правительство разрешило опорному банку для гособоронзаказа не раскрывать сведения о владельцах

Правительство разрешило Промсвязьбанку не раскрывать информацию о своих владельцах или раскрывать ее только частично, следует из постановления, подписанного премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Аналогичное право о неразглашении владельцев Промсвязьбанка получили другие банки и небанковские кредитные организации, у которых такие данные имеются.

Постановление, по которому российские кредитные организации и банки, попавшие под санкции, могут не раскрывать информацию, в том числе о своих акционерах и лицах, оказывающих значительное влияние на их работу, вышло в конце ноября.

В правительстве это объяснили защитой российской интересов от санкционного давления.

Напомним, в январе по распоряжению правительства Промсвязьбанк стал опорным банком для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Его руководителем назначили генерального директора Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

В сентябре глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что ПСБ может получить от других банков до 1 трлн рублей кредитов для предприятий ОПК. Как пишет РБК, среди крупных оборонных заемщиков — «Объединенная судостроительная компания», «Объединенная авиастроительная компания» и концерн «Алмаз-Антей».