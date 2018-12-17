МВД и Росгвардия провели обыски в общежитии московского университета. Студенты говорят о массовых задержаниях

МВД и Росгвардия провели обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ—РГГРУ) на улице Волгина, говорится на сайте ВУЗа.

Руководство РГГРУ также сообщило, что у студентов были изъяты наркотические средства и травматическое оружие.

Кремлёвская прачка

В общежитии российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе МГРИ-РГГРУ (г.Москва) 400 «студентов» из Ингушетии установили свои порядки. Рано утром бойцы Росгвардии зашли в общагу, чтобы проверить у них домашнее задание. pic.twitter.com/eMBn2axna2 — Александр Петрович (@Gipnose) December 17, 2018

Трое студентов вуза, проживающие в общежитии, рассказали «Новой», что обыски начались в 5 утра и закончились около 11 часов дня, студентов «будили прикладом или обычным кулаком» и ставили лицом в пол или к стене. Их проводили не во всем здании, а на первых этажах (по словам одного собеседника — вплоть до 13 этажа). Ранее подобные рейды уже проходили, однако были не такими массовыми, рассказали студенты: в них принимали участие до пяти сотрудников правоохранительных органов.

В университетской группе «Подслушано» студенты опубликовали фото с места событий: всех их выгнали в коридор, многие из них не успели одеться и были в нижнем белье.

По словам начальника университетского отдела по связям с общественностью Светланы Лучко, всего были задержаны около 20 студентов, часть из которых уже отпустили. Однако собеседники «Новой» называют большее число — от 40 до 150. По словам одного из них, задержанных увозили на 5 автозаках (об этом же «МБХ-медиа» рассказал задержанный студент).

При этом студенты опровергли информацию, что задерживали исключительно ингушей — «всех, у кого густая растительность», в том числе таджиков и башкиров (телеграм-канал «Кремлевская прачка» утверждал, что большинство из задержанных – выходцы из Ингушетии, которые «установили свои порядки»).