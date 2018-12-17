У одного из организаторов «Русского марша» прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у одного из организаторов «Русского марша» Павла Лебедянского, сообщило «ОВД-Инфо».

Обыски проходили в рамках уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство), которое возбудили после акции c файером у здания ФСБ на Лубянке 13 октября.

По словам Лебедянского, дознаватель и участковый сначала пытались проникнуть в его квартиру без понятых, но потом в качестве понятых выбрали сотрудников центра «Э». После того, как полицейские попали в квартиру и провели следственные мероприятия, они не вручили копию протокола и ничего не изъяли.

Лебедянский находится в статусе свидетеля по этому делу, его уже дорашивали по нему. Подозреваемым по делу является активист Алексей Климишин.

Сама акция была организована 13 октября, в ней приняли участие три человека. Один участник зажег файер и крикнул: «Свободу политзаключенным!».